30 Марта 2022
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Экономика В России
пшеница, зерно, кубань, сельское хозяйство (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Россия может начать экспорт зерна за рубли

Экспортёры зерна обратились в Центробанк РФ с просьбой проработать меры минимизации рисков. Среди инициатив – возможность расчётов за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей. Схема может сработать как минимум с Турцией, которая уже готова переходить на национальные валюты в торговле.

Речь идёт об обращении Союза экспортеров зерна (включает ТД "Риф", "Астон", "Деметра Трейдинг", "Cargill", "Viterra" и прочих). Инициатива есть в списке вопросов, которые обсуждались на совещании в ЦБ с Союзом на прошлой неделе, пишет "Ъ", у которого есть копия списка. Союз просит обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия. Как отмечает источник издания среди экспортеров, сейчас большинство контрактов заключаются в валюте. Но с началом военной операции РФ на Украине и последовавшей за ней волны санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, так как банки не всегда соглашались переводить деньги. Сейчас трудности сохраняются.

Кроме того, в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер для оптимизации текущих операций. В их числе – фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Отправка и зачисление суммы пошлины на счёт таможни проходят с задержкой, в итоге уже перечисленных средств бывает недостаточно. Союз также просит ЦБ проработать вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне. Даже при выросших ставках зарубежные компании не готовы страховать риски, связанные с заходом судов в порты РФ.

Напомним, ранее на оплату в рублях была переведена поставка за рубеж российского газа.

Теги: Зерно, экспорт, рубли



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