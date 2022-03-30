В России предложили создать платежную единицу для расчетов с дружественными странами

Экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку экспертов.

По мнению экспертов, внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами, а именно золотом и драгоценными металлами.

Экономисты полагают, что создание бездолларовой системы расчетов может заинтересовать Китай, Индию, Иран, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Турцию и ряд других стран. Поясняется, что общая выгода стран будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами как геополитическое оружие.

В Минэкономразвития не исключают такую возможность, но отмечают, что прежде всего России и ее партнерам нужно получить выгоду от расчетов в национальных валютах.

Напомним, экономист Хенрик Мюллер в статье для немецкого журнала Spiegel предсказывает проблемы для доллара из-за заморозки резервов ЦБ РФ. "Замораживание средств российского Центробанка может поставить под угрозу доверие к доллару в качестве резервной валюты", - пишет издание. Также доллар теряет преимущество в качестве торговой валюты: в первую очередь из-за желания Китая и ЕС самостоятельно вести дела и рассчитываться в собственных валютах, свое дело делает и рынок криптовалюты.