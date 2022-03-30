Коммунальная авария на Уралмаше оставила без воды несколько домов

На Уралмаше ранним утром произошла коммунальная авария, оставившая горожан без водоснабжения. Местные СМИ сообщили, что проблема куда серьезнее и весь район остался без воды, однако в пресс-службе ЕМУП "Водоканал" Накануне.RU данную информацию не подтвердили.

"Никто там не остался без воды. Там отключено водоснабжение у 10 частных домов - можно сказать 10 квартир отключено", - пояснили в пресс-службе.

Действительно, авария произошла на трубопроводе в районе Бакинских Комиссаров - Победы, однако, по заверениям "Водоканала", это обычное повреждение трубы, хоть и с сильным разливом. Сейчас проблему устраняют.

"Отдельные соседние многоквартирные дома могли почувствовать снижение давления, потому что труба достаточно большого диаметра - 300 мм, достаточно большой разлив произошел и чуть-чуть упало давление. Там на верхних этажах в отдельных домах жители могли это почувствовать, но в течение часа после перекрытия аварийного участка, трубопровод опять наполнился, водоснабжение восстановилось", - добавили в пресс-службе.