30 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
Прорыв теплотрассы. (2022) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области

Коммунальная авария на Уралмаше оставила без воды несколько домов

На Уралмаше ранним утром произошла коммунальная авария, оставившая горожан без водоснабжения. Местные СМИ сообщили, что проблема куда серьезнее и весь район остался без воды, однако в пресс-службе ЕМУП "Водоканал" Накануне.RU данную информацию не подтвердили.

"Никто там не остался без воды. Там отключено водоснабжение у 10 частных домов - можно сказать 10 квартир отключено", - пояснили в пресс-службе.

Действительно, авария произошла на трубопроводе в районе Бакинских Комиссаров - Победы, однако, по заверениям "Водоканала", это обычное повреждение трубы, хоть и с сильным разливом. Сейчас проблему устраняют.

"Отдельные соседние многоквартирные дома могли почувствовать снижение давления, потому что труба достаточно большого диаметра - 300 мм, достаточно большой разлив произошел и чуть-чуть упало давление. Там на верхних этажах в отдельных домах жители могли это почувствовать, но в течение часа после перекрытия аварийного участка, трубопровод опять наполнился, водоснабжение восстановилось", - добавили в пресс-службе.

Теги: Уралмаш, ЕМУП Водоканал, коммунальная авария, вода



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