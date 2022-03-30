Жителя Миасса оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Жителя Миасса привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда.

Мужчина в марте, узнав о месте сбора граждан, возражающих против использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, разместил автомобиль у здания администрации Миасса, на котором была сделана агитационная надпись белой краской. Суд посчитал, что этими действиями мужчина совершил действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, которые проводят специальную военную операцию.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Ранее по этой же статье к ответственности была привлечена жительница Магнитогорска, которая неоднократно размещала в Интернете высказывания, дискредитирующие использование ВС РФ.