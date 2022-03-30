30 Марта 2022
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Взрыв в Белгороде. (2022) | Фото: t.me/ostorozhno_novosti / Telegram-канал Осторожно, новости!

Причиной взрывов под Белгородом стал пожар на складе боеприпасов, - губернатор

Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По словам главы региона, эта информация еще проверяется, он ждет официального сообщения от Минобороны РФ. Гладков добавил, что происшествие "переполошило половину Белгорода и Белгородского района".

Напомним, инцидент произошел накануне вечером в районе села Красный Октябрь. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет, разрушений на территории села также нет, сообщил губернатор.

По данным СМИ, снаряд попал в военный городок в пригороде Белгорода, четверо военнослужащих ранены.

Теги: взрывы, склад боеприпасов, гладков, белгород



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