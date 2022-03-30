На Среднем Урале из-за "температурных качелей" закрывают ледовые переправы

В конце марта на Среднем Урале начали закрывать ледовые переправы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в связи с установившимися "температурными качелями" и уменьшением толщины льда движение по ледовым переправам становится небезопасным. Из-за этого сотрудники государственной инспекции по маломерным судам закрыли переправу на реке Туре у села Усть-Ницинское Слободо-Туринского района. Там зачернили лед в местах заезда и установили знаки, запрещающие движение автотранспорта.

По данным МЧС, на территории Свердловской области пока продолжают действовать 19 ледовых переправ. Сотрудники ГИМС региона ежедневно ведут мониторинг состояния льда для принятия своевременного решения об их закрытии.

Напомним, по прогнозам синоптиков, раннего наступления весны свердловчанам в этом году ждать не стоит.