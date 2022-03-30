Минпромторг: произошло падение продаж сахара на 21%

В России зафиксировано снижение спроса на сахар.

Минпромторг сослался на данные ФНС РФ, согласно которым, в конце марта продажи этого продукта сократились на 21% по сравнению с тем же периодом февраля. Как рассчитывают в министерстве, уровень спроса на сахар стабилизируется на привычных показателях, а затем будет даже ниже, так как россияне закупили его впрок.

Как сообщает Институт конъюнктуры аграрных рынков, ажиотаж начал спадать, поэтому цены производителей на сахар стабилизировались и начали снижаться, пишут "Известия".

Напомним, Министерство сельского хозяйства заявило, что минимальные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары, включая сахар, необходимо сохранить как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона.