СМИ: минимальную зарплату могут проиндексировать на инфляцию

В России минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум могут проиндексировать на размер инфляции.

МРОТ может превысить 14,5 тыс. руб., сообщают "Известия" со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом обсуждения темы. Как считают эксперты, с учетом ситуации в принципе имеет смысл на время отказаться от новой методики расчета МРОТ и прожиточного минимума в зависимости от медианных зарплат и доходов.

В качестве ориентира может быть использован новый показатель — граница бедности, которая более чувствительна к инфляции, поскольку рассчитывается на основании потребкорзин.

По заявлению Минтруда, действующая методика расчета уже приостановлена на 2022 год, а в марте ведомство получило право на дополнительное увеличение показателей.

Напомним, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвала немедленно ввести ежеквартальный пересмотр МРОТ в сторону повышения. Отмечается, что методика установления данных показателей способствует сокращению реально располагаемых денежных доходов населения.