Губернаторы Саратовской и Свердловской областей могут сохранить свои посты

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев может остаться на новый срок.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к Администрации президента источники.

В 2022 году у Радаева и еще двух губернаторов, которые работают на своих должностях два срока - главы Томской и Свердловской областей Сергей Жвачкин и Евгений Куйвашев, истекают полномочия.

Сохранить свои посты могут и Радаев, и Куйвашев, по Жвачкину пока окончательного решения нет, пишет издание. Жвачкин хочет сохранить пост, чтобы завершить свой проект строительства кампуса "Большого университета", и небольшие шансы у него есть, уверяет собеседник газеты. Однако против губернатора играет возраст и низкий рейтинг.

Радаев, Жвачкин и Куйвашев руководят своими регионами с начала 2012 года – на первый губернаторский срок всех троих назначали по представлению главы государства депутаты региональных парламентов. Также Радаев, Жвачкин и Куйвашев были последними назначенными главами регионов до возвращения прямых выборов. Переизбраны они были на второй срок в 2017 году.

Сейчас в уставах Саратовской и Свердловской областей прописано, что губернаторы избираются сроком на пять лет и не могут замещать указанную должность более двух сроков подряд. В уставе Томской области также нет ограничений двумя сроками для главы региона.

Как заявил политолог Александр Кынев, в законе о публичной власти ничего не сказано о количестве сроков полномочий – это отдано на усмотрение регионов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в текущем году. Как следует из рейтинга влияния губернаторов, составленного АПЭК, в их числе — главы Томской, Свердловской, Саратовской, Кировской областей, Карелии и Марий Эл.