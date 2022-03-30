Губернаторы Саратовской и Свердловской областей могут сохранить свои посты

30 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ сокращает военную активность на 2 направлениях

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Сибирский ФО Уральский ФО
Прямая линия с Евгением Куйвашевым (2021) | Фото: vk.com/svo196

Губернаторы Саратовской и Свердловской областей могут сохранить свои посты

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев может остаться на новый срок.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к Администрации президента источники.

В 2022 году у Радаева и еще двух губернаторов, которые работают на своих должностях два срока - главы Томской и Свердловской областей Сергей Жвачкин и Евгений Куйвашев, истекают полномочия.

Сохранить свои посты могут и Радаев, и Куйвашев, по Жвачкину пока окончательного решения нет, пишет издание. Жвачкин хочет сохранить пост, чтобы завершить свой проект строительства кампуса "Большого университета", и небольшие шансы у него есть, уверяет собеседник газеты. Однако против губернатора играет возраст и низкий рейтинг.

Радаев, Жвачкин и Куйвашев руководят своими регионами с начала 2012 года – на первый губернаторский срок всех троих назначали по представлению главы государства депутаты региональных парламентов. Также Радаев, Жвачкин и Куйвашев были последними назначенными главами регионов до возвращения прямых выборов. Переизбраны они были на второй срок в 2017 году.

Сейчас в уставах Саратовской и Свердловской областей прописано, что губернаторы избираются сроком на пять лет и не могут замещать указанную должность более двух сроков подряд. В уставе Томской области также нет ограничений двумя сроками для главы региона.

Как заявил политолог Александр Кынев, в законе о публичной власти ничего не сказано о количестве сроков полномочий – это отдано на усмотрение регионов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в текущем году. Как следует из рейтинга влияния губернаторов, составленного АПЭК, в их числе — главы Томской, Свердловской, Саратовской, Кировской областей, Карелии и Марий Эл.

Теги: губернаторы, Радаев, Жвачкин, куйвашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.01.2022 01:00 Мск В ближайшее время могут начаться первые в новом году отставки губернаторов
Ранее 11.01.2022 01:01 Мск АПЭК: В зоне риска оказались семь губернаторов, которым предстоят выборы
Ранее 02.12.2021 04:00 Мск Эксперты не исключили "точечных" отставок губернаторов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети