Матвиенко: Аналог ЕСПЧ может быть создан на просторах СНГ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой по созданию суда по правам человека в рамках СНГ.

Он может стать для россиян заменой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). "Мы могли бы именно в рамках этого своего суда по правам человека рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране, отстаивают свои права", – заявила спикер, сообщает "Интерфакс".

Это уже второе предложение найти альтернативу ЕСПЧ и создать наднациональный суд, куда могли бы обращаться россияне. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила принять Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества по правам человека.

Напомним, в марте 2022 года Россия была официально исключена из Совета Европы. Окончательное решение было принято Комитетом министров организации – проведено тайное голосование.