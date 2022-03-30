30 Марта 2022
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Политика В России
Валентина Матвиенко (2022) | Фото: пресс-служба Совета Федерации

Матвиенко: Аналог ЕСПЧ может быть создан на просторах СНГ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой по созданию суда по правам человека в рамках СНГ.

Он может стать для россиян заменой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). "Мы могли бы именно в рамках этого своего суда по правам человека рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране, отстаивают свои права", – заявила спикер, сообщает "Интерфакс".

Это уже второе предложение найти альтернативу ЕСПЧ и создать наднациональный суд, куда могли бы обращаться россияне. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила принять Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества по правам человека.

Напомним, в марте 2022 года Россия была официально исключена из Совета Европы. Окончательное решение было принято Комитетом министров организации – проведено тайное голосование.

Теги: ЕСПЧ, Матвиенко



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