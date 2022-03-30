30 Марта 2022
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Политика За рубежом
Олег Дерипаска (2021) | Фото: Россия зовет!

Суд в США отказал Дерипаске в отмене санкций

Апелляционный суд США по столичному округу Колумбия отклонил апелляцию российского предпринимателя, миллиардера, руководителя объединённой компании "Русал" и En+ Group Олега Дерипаски на решение федерального окружного суда, который отказал в отмене санкций против бизнесмена.

Об этом следует из вердикта на сайте апелляционного суда. Как считает суд, "долговременная модель поведения [Дерипаски] сохранялась и после издания указа о введении санкций". "Принимая во внимание отсутствие каких-либо доказательств того, что такое поведение прекратилось, следует учитывать прошлое поведение и его устойчивый курс, сохранявшийся до введения санкций", — следует из документа.

Дерипаска подал в суд на Министерство финансов США в марте 2019 года. В иске говорилось, что он стал жертвой политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в 2016 году. В результате санкций он понес ущерб в $7,5 млрд, что составляло на тот момент приблизительно 81% его состояния.

Напомним, в 2021 году агенты ФБР провели обыски в вашингтонском доме российского олигарха Олега Дерипаски. Позже стало известно, что недвижимость принадлежала родственникам олигарха.

Интересно, что въезд в США Дерипаске впервые запретили в 1998 году – все из-за тех же подозрений в связях с организованной преступностью. В 2005 году Госдепартамент выдал бизнесмену многократную визу, но уже в 2006 году она была отозвана. Тем не менее, по данным Wall Street Journal, Дерипаска в 2009 году дважды посещал Штаты. Якобы, миллиардер встречался в США с агентами Федерального бюро расследований в рамках некого дела.

Теги: Дерипаска, санкции



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