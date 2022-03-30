Renault может передать доли в "Автовазе" российскому инвестору

Французский автопроизводитель Renault задумался о передаче своей доли в "Автовазе" российскому инвестору.

Как ожидается, это позволит компании уйти с российского рынка, сообщает Bloomberg со сылыкой на свои источники. При этом передать долю другому совладельцу "Автоваза" — "Ростеху" — он не может, так как госкорпорация находятся под западными санкциями.

По данным агентства, это один из сценариев ухода Renault с рынка России. Окончательное решение еще не принято, однако передача доли в "Автовазе" является предпочтительным.

Ранее стало известно, что Renault приостановит свою деятельность в РФ. Московский завод компании уже прекратил работу.