30 Марта 2022
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пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

СК завел дело на росгвардейцев за бездействие во время конфликта в ресторане

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, которые охраняли сотрудницу Генпрокуратуры во время конфликта в одном из ресторанов Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, 26 марта в заведении произошла драка, в результате которой сотрудница Генпрокуратуры получила травмы. Отмечается, что во время инцидента представители правоохранительных органов, обеспечивающие ее защиту, бездействовали. Против них поручено завести уголовное дело.

По данным РБК, конфликт случился в ресторане "Ля Провинция" на Калужской площади. Помимо прокурора в конфликте участвовали судья Королевского городского суда Подмосковья и сотрудник МВД.

В конфликте участвовала прокурор Мария Семененко, которая, в том числе вела дела об убийствах журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова, а сейчас работает по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Сотрудником МВД оказался заместитель начальника отдела ОБЭПиПК Главного управления на транспорте МВД полковник Роман Ромашин.

Полицейский устроил дебош в ресторане, после чего ему сделали замечание другие посетители заведения. В результате этого началась драка, в которой участвовали Семененко и судья — муж прокурора.

Напомним, ранее из Росгвардии уволился заместитель директора – главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Роман Гаврилов.

Теги: Росгвардия, СКР, Генпрокуратура



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