Украина предложила изымать имущество РПЦ на территории страны

Группа депутатов во главе с Инной Совсун (партия "Голос") внесла в Верховную Раду проект закона о запрете деятельности РПЦ на территории Украины.

Кроме того, предложено изымать недвижимость и иное имущество Церкви.

В документе предлагается кабинету министров Украины в двухдневный срок со дня опубликования закона "осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях в распоряжении у организаций (объединений), деятельность которых запрещается, согласно настоящему закону", сообщает РБК.