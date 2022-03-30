В России закрылись магазины брендов Reserved и Cropp

Польский ретейлер и производитель одежды LPP Group, который владеет брендами Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay, закрыл все свои магазины в России.

Как следует из сообщения компании, с 30 марта все магазины брендов LPP будут закрыты на российском рынке.

До этого компания полностью приостановила поставки товаров в РФ, онлайн-продажи, а также все инвестиции и планы развития.

Напомним, французский спортивный ритейлер Decathlon объявил о приостановке работы своих магазинов в России. Из-за санкций поставки товаров в Россию больше не осуществляются. При этом в компании отметили, что будут поддерживать 2,5 тыс. своих российских сотрудников.