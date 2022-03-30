30 Марта 2022
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Экономика В России
продукты, магазин, Донецк, сахар (2016) | Фото: Накануне.RU

Минсельхоз: необходимо сохранить минимальную наценку на сахар

Минимальные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары, включая сахар, необходимо сохранить как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона.

Как говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, обеспечение доступности основных продуктов питания должно являться приоритетом для всех участников производственно-сбытовой цепи.

Напомним, ФАС России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара.

ООО "Продимекс" подозревается в "незаконной координации экономической деятельности торговых сетей", которая привела к повышению розничных цен на сахар,

Теги: Минсельхоз, сахар



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Ранее 29.03.2022 11:26 Мск ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара


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