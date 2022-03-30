30 Марта 2022
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Взрыв в Белгороде. (2022) | Фото: t.me/ostorozhno_novosti / Telegram-канал Осторожно, новости!

СМИ: Четверо военных получили ранения при попадании снаряда в военный городок под Белгородом

Четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок в пригороде Белгорода, передает ТАСС, ссылаясь на собственный источник. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, взрывы вблизи поселка Красный Октябрь сейчас прекратились. По его данным, пострадавших среди жителей поселка нет, на месте работает оперативная группа МЧС, передает РИА Новости.

"Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошёл в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории посёлка нет. На месте работают все экстренные службы", - сообщил губернатор ранее.

Взрыв в Белгороде.(2022)|Фото: t.me/ostorozhno_novosti / Telegram-канал Осторожно, новости!

Теги: белгород, взрывы, пострадавшие, военный городок



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Ранее 29.03.2022 21:58 Мск В пригороде Белгорода произошел взрыв, пострадавших нет – губернатор


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