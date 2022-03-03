От Telegram требуют удалить сервисы, собирающие данные о солдатах РФ

Роскомнадзор потребовал у Telegram удалить ботов, собирающих информацию о военнослужащих России. Как сообщают в пресс-службе ведомства, данные сервисы предлагают получить сведения о солдатах, что находятся в списке плененных или погибших в ходе военной операции на Украине.

"Для того чтобы ввести пользователей в заблуждение, в ряде случаев указанные интернет-сайты и боты создаются с использованием наименования популярных сервисов, которым доверяет интернет-аудитория. Создатели подобных ресурсов, как правило, нацелены на сбор достоверных данных о военнослужащих и членах их семей, цинично играя на чувствах родителей и других близких людей", - заявили в ведомстве.

Там также добавили, что соответствующая информация была направлена в следственные органы, для привлечения злоумышленников к ответственности.