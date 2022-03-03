Украина и Россия завершили переговоры. Впереди третий раунд

Переговоры между Россией и Украиной завершились планами по проведению третьего раунда. Когда именно он состоится пока не известно.

При этом между странами было достигнуто согласие о совместном обеспечении гуманитарных коридоров, для чего огонь, вероятно, будет временно прекращен. На данный момент стороны налаживают связи и обговаривают детали.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза заявил, что военнослужащие РФ уже дали жителям Украины возможность выехать из страны и даже предоставили транспорт, однако националисты не дают это сделать.

"Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну: националисты не дают этого сделать", - сказал Путин