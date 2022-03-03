03 Марта 2022
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Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

Украина и Россия завершили переговоры. Впереди третий раунд

Переговоры между Россией и Украиной завершились планами по проведению третьего раунда. Когда именно он состоится пока не известно.

При этом между странами было достигнуто согласие о совместном обеспечении гуманитарных коридоров, для чего огонь, вероятно, будет временно прекращен. На данный момент стороны налаживают связи и обговаривают детали.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза заявил, что военнослужащие РФ уже дали жителям Украины возможность выехать из страны и даже предоставили транспорт, однако националисты не дают это сделать.

"Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну: националисты не дают этого сделать", - сказал Путин

Теги: огонь, Украина, Росси, переговоры, гуманитарные коридоры



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