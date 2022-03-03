03 Марта 2022
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Общество В России Украина
Владимир Путин (2022) | Фото: kremlin.ru

Путин: Семьям, погибших на Украине солдат, выплатят по 7 миллионов рублей

Семьям военнослужащих, погибших при проведении операции на Украине, будет выплачено свыше 7 миллионов рублей. Об этом в ходе совещания с членами Совбеза заявил президент России Владимир Путин.

Дополнительные выплаты также получат сами участники спецоперации - 5 миллионов рублей. Раненым выплатят по 3 миллиона.

По словам президента, русские и украинцы - это один народ, и от этого убеждения он никогда не откажется.

Он также заявил, что "спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины идет в строгом соответствии с графиком, все поставленные задачи успешно решаются", а ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм.

"Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела, даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей", - заявил президент

Глава государства также заявил, что националисты и иностранные наемники прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом. Сейчас же солдаты под командованием полковника Алексея Бернгарда в районе Волновахи уже "прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет".

Владимир Путин также почтил минутой молчания память погибших российских воинов, погибших при проведении спецоперации на Украине.

Напомним, что глава государства также присвоил офицеру Российской Армии Нурмагомеду Гаджимагомедову, предположительно подорвавшего себя гранатой вместе с солдатами украинской армии, звание Героя посмертно

Теги: спецоперация, погибшие, выплаты, Путин



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