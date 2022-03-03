03 Марта 2022
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Нурмагомед Гаджимагомедов (2022) | Фото: Instagram.com, Сергей Меликов

Путин присвоил Гаджимагомедову звание Героя посмертно 

Офицеру Российской Армии Нурмагомеду Гаджимагомедову присуждено звание Героя посмертно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Напомним, что уроженец Дагестана погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. Предположительно, Нурмагомед подорвал себя гранатой вместе с солдатами украинской армии, окружившими его.

"В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают", - сказал президент.

По данным Минобороны РФ, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, прозвучавших 25 февраля, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции.

Теги: Украина, Гаджимагомедов, Герой, звание, Путин



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