Mango приостанавливает работу в России из-за проблем с поставками

Еще одна компания временно прекращает работу на территории Российской Федерации. На этот раз работу приостанавливает испанский ритейлер одежды Mango. На сайте компании сообщают, что на сегодняшний день образовались проблемы с поставками.

"Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране", - сообщает пресс-служба ритейлера.

Напомним, что до этого в России перестала работать еще одна торговая сеть одеждой Hennes & Mauritz (H&M). Также сегодня IKEA объявила о трехмесячном прекращении работы в РФ и Белоруссии. Из-за этого еще до окончания рабочего дня, в МЕГЕ Екатеринбурга образовывались огромные очереди. Позднее, уже под закрытия магазина, по громкоговорителю людям сообщили, что будут работать до последнего клиента.