Зеленский заявил о важности диалога с Путиным для остановки войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности диалога с президентом России Владимиром Путиным. Благодаря разговору, по словам Зеленского, войну можно остановить.

"Прямой диалог с Путиным необходим, чтобы остановить войну", - цитирует слова украинского президента телеканал CNN.

Напомним, что Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Минск не может быть площадкой для переговоров с Россией, поскольку, по его словам, с территории Белоруссии идут агрессивные действия.

24 февраля Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

25 февраля движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось 26 февраля.