США планируют ввести санкции против Индии из-за вооружения страны оружием России

В Соединенных Штатах Америки обсуждается вопрос о введении санкций в отношении Индии из-за импорта вооружений в страну из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hill.

О поднятии данной темы в Белом доме сегодня заявил помощник госсекретаря по делам Южной Азии Дональд Лу, будучи на слушаниях в сенате. По его словам, правительство решает, способны ли исторически тесные военные контакты России и Индии "угрожать национальной безопасности США".

"Это вопрос, который мы очень внимательно изучаем. Администрация рассматривает более широко вопрос о том, применять ли (к Индии) санкции в соответствии с законом CAATSA, либо отказаться от них", - заявил Лу.