03 Марта 2022
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екатеринбург ельцин центр (2018) | Фото: Накануне.ru

"Ельцин Центр" объявил "Дни тишины" до 13 марта

В связи с военными действиями в Украине Ельцин Центр в Екатеринбурге принял решение приостановить развлекательную программу. О "Днях тишины" администрация центра написала у себя в Instagram.

"Ельцин Центр" с 4 по 13 марта включительно объявляет Дни тишины. Считаем, что сейчас не время для развлечений. Мы убираем из программы все мероприятия, за исключением детских занятий и занятий студий инклюзивных программ. Музей Бориса Ельцина работает, объявленные экскурсии и детские программы будут работать в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Также решено не отменять детские занятия и инклюзивные программы. Деньги за билеты на остальные мероприятия вернутся гражданам автоматически, если те приобретали их онлайн. В противном случае деньги можно вернут в кассах.

Теги: Ельцин Центр, дни тишины, развлекательная программа, мероприятия



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