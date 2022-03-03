"Ельцин Центр" объявил "Дни тишины" до 13 марта

В связи с военными действиями в Украине Ельцин Центр в Екатеринбурге принял решение приостановить развлекательную программу. О "Днях тишины" администрация центра написала у себя в Instagram.

"Ельцин Центр" с 4 по 13 марта включительно объявляет Дни тишины. Считаем, что сейчас не время для развлечений. Мы убираем из программы все мероприятия, за исключением детских занятий и занятий студий инклюзивных программ. Музей Бориса Ельцина работает, объявленные экскурсии и детские программы будут работать в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Также решено не отменять детские занятия и инклюзивные программы. Деньги за билеты на остальные мероприятия вернутся гражданам автоматически, если те приобретали их онлайн. В противном случае деньги можно вернут в кассах.