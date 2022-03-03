Блокадница назвала отвратительным качество медобслуживания в Петербурге

Система здравоохранения в Северной столицы давно стала объектом критики со стороны СМИ и петербуржцев. Данная сфера представляет особую важность для пожилых горожан, и в особенности блокадников, которые находятся у регионального правительства на особом счету. Журналисты пообщались с Ириной Исаевной, ветераном Великой Отечественной войны. Она считает, что в текущем виде качество медобслуживания в Петербурге можно назвать отвратительным.



«Я уже три месяца не могу попасть по своим болячкам. Все только «ковид». Связываю все это с тем, что у нас кругом сидят люди, которые не умеют организовывать свою работу. Также, я считаю, как и Комитет по здравоохранению», — пожаловалась блокадница.







По словам женщины, в нынешних реалиях она испытывает трудности с записью к неврологу. Писать какие-либо жалобы в сам комитет бессмысленно — у Ирины Исаевны просто не хватает на это сил.



В действительности вопрос здравоохранения стоит перед Петербургом особенно остро. Все проблемы на соответствующей почве начались в период обострения пандемии коронавируса. Ранее, 1 марта, губернатор Александр Беглов во время встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал, что ситуация с системой здравоохранения является критической.