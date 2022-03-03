Блокадница назвала отвратительным качество медобслуживания в Петербурге

03 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про Счастье и "мариупольский котел"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Санкт-Петербург
скорая помощь, реанимация (2018) | Фото:Накануне.RU

Блокадница назвала отвратительным качество медобслуживания в Петербурге

Система здравоохранения в Северной столицы давно стала объектом критики со стороны СМИ и петербуржцев. Данная сфера представляет особую важность для пожилых горожан, и в особенности блокадников, которые находятся у регионального правительства на особом счету. Журналисты пообщались с Ириной Исаевной, ветераном Великой Отечественной войны. Она считает, что в текущем виде качество медобслуживания в Петербурге можно назвать отвратительным.

«Я уже три месяца не могу попасть по своим болячкам. Все только «ковид». Связываю все это с тем, что у нас кругом сидят люди, которые не умеют организовывать свою работу. Также, я считаю, как и Комитет по здравоохранению», — пожаловалась блокадница.



По словам женщины, в нынешних реалиях она испытывает трудности с записью к неврологу. Писать какие-либо жалобы в сам комитет бессмысленно — у Ирины Исаевны просто не хватает на это сил.

В действительности вопрос здравоохранения стоит перед Петербургом особенно остро. Все проблемы на соответствующей почве начались в период обострения пандемии коронавируса. Ранее, 1 марта, губернатор Александр Беглов во время встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал, что ситуация с системой здравоохранения является критической.

Теги: северная столица, блокадница, александр беглов, владимир путин, медобслуживание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 5202

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети