Профильный комитет Госдумы одобрил изменение бюджетного правила на 2022 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственный законопроект, который отменяет некоторые пункты бюджетного правила на 2022 год.

Кабмин предлагает разрешить использовать в текущем году дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на самые разные цены. Действующее правило предписывает копить нефтегазовые доходы сверх базовой цены на нефть - в 2022 году $44,2 за баррель - и продавать, когда стоимость нефти опускается ниже цены отсечения.

Нефтегазовые доходы предлагается использовать для замещения госзаимствований и погашения госдолга, а также на "приоритетные мероприятия по решению правительства РФ".