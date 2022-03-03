03 Марта 2022
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Экономика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
печатный станок, рубль, деньги (2016) | Фото: ingushetia.news-r.ru

Власти ДНР ввели двухвалютную зону на освобожденных территориях

Правительство ДНР приняло постановило о введении двухвалютной зоны на освобожденных территориях Республики до 31 марта 2022 года. Ранее подобное решение приняли в ЛНР.

Все цены предписано указывать в рублях и гривне по курсу 2,7 рубля за одну гривну. При этом все безналичные расчеты должны проводиться в рублях.

Полиция ДНР незамедлительно приступает к охране общественного порядка в освобожденных населенных пунктах, заявило сегодня МВД ДНР. Отмечается, что даже в наиболее пострадавших районах Донецка, Горловки и Ясиноватой нет мародерства, разбоев, грабежей.

К настоящему времени в Донбассе армией ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ уже освобождены десятки населенных пунктов. Власти ЛНР приступили к созданию временных администраций на освобожденных территориях.

Теги: ДНР, рубль, гривна



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