Путин - Макрону: Задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае

03 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про Счастье и "мариупольский котел"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Владимир Путин (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин - Макрону: Задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор на тему ситуации на Украине.

Ранее сегодня Макрон в телеобращении заявил, что военную операцию России на Украине нельзя называть борьбой с нацизмом. Он добавил, что осуждает действия Путина.

В Кремле сообщили, что Путин в ходе беседы дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в госполитике Киева.

Президент РФ подробно изложил российские условия в контексте переговоров с представителями Киева: в первую очередь демилитаризацию и нейтральный статус Украины, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для России.

Также Путин подчеркнул, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае, а попытки выиграть время затягиванием переговоров приведут к тому, что у России появятся дополнительные требования к Киеву.

После разговора с Путиным французский лидер провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал BFMTV. Подробности их беседы не приводятся.

Теги: путин, макрон, украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 5198

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети