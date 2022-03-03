Путин - Макрону: Задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор на тему ситуации на Украине.

Ранее сегодня Макрон в телеобращении заявил, что военную операцию России на Украине нельзя называть борьбой с нацизмом. Он добавил, что осуждает действия Путина.

В Кремле сообщили, что Путин в ходе беседы дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в госполитике Киева.

Президент РФ подробно изложил российские условия в контексте переговоров с представителями Киева: в первую очередь демилитаризацию и нейтральный статус Украины, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для России.

Также Путин подчеркнул, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае, а попытки выиграть время затягиванием переговоров приведут к тому, что у России появятся дополнительные требования к Киеву.

После разговора с Путиным французский лидер провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал BFMTV. Подробности их беседы не приводятся.