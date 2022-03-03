Минэкономиразвития не сможет дать прогноз об инфляции в текущей ситуации – Госдума

Министерство экономического развития России вряд ли в текущих условиях сможет дать реальный прогноз по инфляции, считает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

При этом многие законопроекты, которые сейчас идут на рассмотрение парламента, рассчитывались в докризисных условиях (впрочем, цифры в них тоже вызывают сомнения). Так, в законопроекте об изменении расчета демпфера на моторное топливо заложена инфляция в 4,5%.

Когда замминистра финансов России Алексей Сазанов в докладе на комитете заявил: "рассчитываем, что рост цен на топливо не превысит уровня инфляции", депутаты просто начали смеяться, а у Макарова нервно задергался глаз. "А о какой инфляции вы говорите? О реальной или той, которая закладывалась? Это ведь совершенно разные вещи", - обеспокоился председатель комитета. Тогда Сазанов заявил, что имеется в виду инфляция в 4,5%.

Комитет уже поддержал ряд правительственных законопроектов из пакета мер поддержки населения и бизнеса в кризисной ситуации, в том числе об амнистии капиталов, освобождения граждан от уплаты НДС в 20% при покупке золотых слитков и т.д.