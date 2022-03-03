03 Марта 2022
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Политика За рубежом
танк, военный, спецоперация, украина, армия, солдаты (2022) | Фото: Антон Вергун/ТАСС

"НАТО вон!" Болгары освистали на митинге премьера и поддержали Россию

Освистывание и скандирование "НАТО вон!", "Россия!" заглушили слова спикера парламента Болгарии Николы Минчева и премьер-министра Кирилла Петкова на митинге по случаю Дня освобождения страны от османского владычества, сообщает болгарский информационный портал News.bg.
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Массовым свистом были встречены слова Минчева о том, что в нескольких сотнях километров от Болгарии идет война. А призыв Петкова объединиться с прозападным правительством многие встретили криками "Россия! Россия!"

"Предатели!" ,"В отставку!" - кричали многие болгары, поскольку болгарские власти заняли антироссийскую позицию в отношении к спецоперации на Украине.

Теги: НАТО, Болгария, Россия



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