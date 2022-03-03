Жителей Южного Урала отправили в колонию за убийство сотрудника гостиницы в Сатке

В Челябинской области двух местных жителей приговорили к 16 годам в колонии строгого режима за убийство сотрудника гостиничного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Убийство произошло ночью 30 января 2021 года в помещении одного из гостиничных домов Сатки. По версии следствия, два пьяных сотрудника гостиницы поселка Пороги поссорились со своим коллегой. Они нанесли ему удары по голове молотком, от которых он скончался.

После убийства они решили скрыть тело и сбросили в водоем гидротехнического сооружения, расположенный вблизи гостиничного дома.