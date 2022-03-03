03 Марта 2022
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автопробег, ДНР, ЛНР, флаги (2022) | Фото: permkrai.er.ru

В Перми состоялся автопробег в честь независимости ЛНР и ДНР

Сегодня в Перми состоялся автопробег в поддержку признания независимости ЛНР и ДНР. Участие в нем приняли 70 человек на более чем 30 машинах, украшенных флагами ДНР и ЛНР сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Организатором акции стала "Молодая гвардия Единой России".

Автоколонна стартовала в 15 часов от сквера им. Дзержинского, далее проехала по центральным улицам Перми: ул. Ленина и Комсомольскому проспекту. Финальной точкой стала площадь около исторического парка "Россия – моя история" на набережной Камы.

В колонне также участвовали несколько ретро-автомобилей.

автопробег, ДНР, ЛНР, флаги(2022)|Фото: permkrai.er.ru

Напомним, что 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать независимость республик. В тот же вечер Владимир Путин заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, с их руководителями были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник, 22 февраля, документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Владимиром Путиным, Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Теги: автопробег, ДНР, ЛНР, флаги



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