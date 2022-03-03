В екатеринбургском филиале IKEA ничего не знают о приостановке деятельности в России

В екатеринбургском филиале IKEA пока не в курсе, что будет после приостановки деятельности компании в России.

Напомним, сегодня стало известно, что IKEA приостанавливает свою работу в РФ до 31 мая. Корреспондент Накануне.RU сразу отправился в ТЦ "Мега", чтобы на месте выяснить, как теперь будет работать магазин в Екатеринбурге и что будет с его сотрудниками.

Как оказалось, пока никто ничего не знает. На информационных точках не смогли прокомментировать ситуацию. А сами сотрудники магазина признались, что их пока никто ни о чем не уведомлял. Пока все работает в штатном режиме.

В кредитном отделе рассказали, что уже взявшим кредиты на покупку в IKEA не стоит переживать из-за приостановки деятельности.

"У нас прекрасно работает онлайн-банк. Поэтому, даже если что-то изменится в работе точки, у людей не возникнет проблем с кредитом и рассрочкой", - заверили там.

Между тем, насколько можно судить, узнав о приостановке работы IKEA в России уральцы немедленно отправились за покупками – прямо сейчас в магазине наблюдается настоящий ажиотаж. А на пути в "Мегу" образовалась огромная пробка из автомобилей.

Накануне.RU направило в компанию официальный запрос о дальнейшей судьбе магазина в Екатеринбурге.