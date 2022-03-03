03 Марта 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
квартира, дети- сироты, ключи, новые квартиры (2021) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Дети-сироты из Прикамья теперь будут получать разные по стоимости жилищные сертификаты

Власти Пермского края меняют подход к методике расчета стоимости сертификатов на покупку жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства соцразвития.

В настоящее время в крае все дети-сироты по жилищным сертификатам получают одинаковые по размеру выплаты. Так, в 2021 году они составляли по 1,2 млн руб. Губернатор Дмитрий Махонин предложил сделать разную стоимость сертификатов.

"В территориях Пермского края рыночная стоимость за 1 кв. м. жилья серьезно отличается. Поэтому размеры выплат, которые получают дети-сироты по жилищным сертификатам, должны быть связаны непосредственно со стоимостью жилых площадей в той территории, в которой конкретный получатель льготы был поставлен на учет. Таким образом, вставшие на учет в муниципалитетах, где квартиры стоят дороже, будут получать более внушительные суммы на улучшение жилищных условий", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Теперь в зависимости от территории, размер соцвыплаты в I квартале 2022 года будет составлять от порядка 1,2 млн руб. до более 1,9 млн руб. в зависимости от стоимости кв м в территории, но не менее среднекраевой (38 тыс. руб. за метр). Самый большой размер выплаты предусмотрен в Перми.

Кроме того, финансирование этой меры поддержки было увеличено. Ожидается, что в 2022 году сертификаты получат 320 человек.

Теги: сертификаты, дети-сироты



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