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Происшествия Свердловская область
хаски собака (2014) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле пес напал на мальчика, который хотел защитить одноклассницу

В Нижнем Тагиле прокуратура выясняет все обстоятельства нападения собаки на детей.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, утром 2 марта девятилетний ученик средней школы шел на уроки вместе со своей одноклассницей. Проходя мимо многоквартирных домов по улице Тельмана, дети увидели собаку. Девочка начала гладить животное, которое вдруг проявило агрессию. Мальчик попытался защитить одноклассницу, но пес повалил его на землю и нанес несколько укусов.

Дети все же добрались до школы, где пострадавшему ребенку оказали первую помощь, после чего он с родителями обратился в травмпункт. Там парню поставили диагноз – укушенные раны лица и правой кисти.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Если выяснится, что агрессивный пес был бездомным, в ведомстве дадут оценку полноте мер, принимаемых властями города для предотвращения нападения безнадзорных собак на людей.

Напомним, недавно свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что только три города области справились с его указом по отлову бездомных собак. Среди них был и Нижний Тагил.

Теги: собака, дети, нападение, прокуратура, Нижний Тагил



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