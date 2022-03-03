В Крым спустя восемь лет вновь начала поступать вода с Украины

По Северо-Крымскому каналу спустя восемь лет снова течет днепровская вода. Она поступает на территорию Крыма, заполняя русло канала.

Вода самотеком дошла до города Армянск на границе полуострова и Украины. Шлюзы на украинской территории не открывались, сообщил РИА Новости советник главы Крыма Олег Крючков.

Работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются, подача воды в Крым произойдет после их завершения.

В 2014 Украина перекрыла Крыму доступ к коммуникациям. Северо-Крымский канал был основным источником пресной воды для полуострова, не имеющего обширных источников воды на своей территории. Из-за этого в неблагоприятных погодных условиях крымчане переживали катастрофическую засуху.

26 февраля специалисты Министерства обороны России ликвидировали бетонную дамбу, построенную в Херсонской области Украины.