Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности за участие в антивоенных акциях

Генпрокуратура предупреждает: те, кто выходят на организованные через интернет антивоенные акции, могут получить "уголовку", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вооруженными Силами Российской Федерации проводится специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети "интернет" распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных "антивоенных" акций. Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещённые решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности", - сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ.

Поддаваясь на эти призывы, россияне становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по статье "Участие в деятельности экстремистской организации".

"Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в неё будет дана правовая оценка", - уточнили в Генпрокуратуре.