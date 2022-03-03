03 Марта 2022
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Общество В России
Москва (2021) | Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности за участие в антивоенных акциях

Генпрокуратура предупреждает: те, кто выходят на организованные через интернет антивоенные акции, могут получить "уголовку", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вооруженными Силами Российской Федерации проводится специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети "интернет" распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных "антивоенных" акций. Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещённые решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности", - сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ.

Поддаваясь на эти призывы, россияне становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по статье "Участие в деятельности экстремистской организации".

"Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в неё будет дана правовая оценка", - уточнили в Генпрокуратуре.

Теги: Генпрокуратура, антивоенная акция, уголовное дело



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