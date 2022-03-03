Во Франции арестовали яхту предположительно "российского олигарха"

Французские таможенники арестовали яхту, которая, по данным властей, якобы принадлежит "российскому олигарху". Об этом сообщил в своем Twitter глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

"Французская таможня произвела изъятие яхты Amore Vero в городе Ла-Сьота в рамках применения санкций ЕС против России", - говорится в сообщении.

Судно принадлежит, по данным Ле Мэра, компании, основным акционером которой, якобы, является Игорь Сечин, передает РИА Новости.

Яхта прибыла в портовый город на Лазурном берегу Франции 3 января.

Ранее от властей Франции прозвучало предложение провести инвентаризацию яхт, самолетов, автомобилей класса "люкс", принадлежащих российским бизнесменам с целью возможного изъятия.

Напомним, Forbes сообщил, что у российского миллиардера Алишера Усманова, который попал под санкции ЕС, немецкие власти конфисковали яхту стоимостью около 600 миллионов долларов.