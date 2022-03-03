На Среднем Урале создадут 2,6 тысячи мест для трудоустройства осужденных

До конца этого года на Среднем Урале планируется создать не менее 400 мест для трудоустройства и размещения осужденных. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем совещании с участием замминистра юстиции России Всеволода Вуколова.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сейчас наказание в виде принудительных работ осуществляется в двух исправительных центрах региона. Всего же в соответствии с поручением Минюста России к концу 2024 на Среднем Урале необходимо создать 2,6 тысячи мест в исправительных центрах.

Областными властями прорабатывается возможность использования модульных конструкций для таких центров. По словам Куйвашева, регион будет активно привлекать предприятия к этой работе.

Напомним, о привлечении заключенных к исправительным работам недавно зашла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с министром юстиции Константином Чуйченко. Накануне.RU попыталось разобраться, почему власти страны все серьезнее задумываются об использовании принудительного труда.