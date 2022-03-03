03 Марта 2022
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Коллаж, налоги (2021) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект об ограничении возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям.

"Это часть нового комплекса мер по повышению устойчивости экономики и поддержке бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Предполагается, что уголовные дела следствие сможет возбуждать только по материалам налоговой службы о возможном преступлении налогоплательщика.  

"Нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях санкций", -  отмечают в правительстве.

Теги: госдума, законопроект, уголовное дело, налоговые преступления



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