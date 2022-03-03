В Госдуму внесен законопроект об ограничении возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям.

"Это часть нового комплекса мер по повышению устойчивости экономики и поддержке бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Предполагается, что уголовные дела следствие сможет возбуждать только по материалам налоговой службы о возможном преступлении налогоплательщика.

"Нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях санкций", - отмечают в правительстве.