В Югре из-за снижения заболеваемости коронавирусом сокращают количество профильных коек

В ХМАО часть "коронавирусных" коек возвращена в плановую медпомощь, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В Югре снижается заболеваемость коронавирусом. Это позволило на текущей неделе 240 ковидных коек вернуть в формат оказания нековидной медицинской помощи", - написал в своём Telegram директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Впервые с 25 декабря число больных коронавирусом на стационарном лечении – менее 1 тыс. (999), и в ковидных реанимациях – менее 100 пациентов с тяжёлым течением инфекции. В больницах округа сформирован и поддерживается трехмесячный запас лекарств, средств индивидуальной защиты для лечения больных COVID-19.