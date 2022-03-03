Ноябрьские нефтяники за год пробурили свыше 1 млн метров

В 2021 году суммарная буровая проходка "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" превысила 1 млн метров. За год построено 189 эксплуатационных скважин, 177 из них – высокотехнологичные горизонтальные.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, годовая добыча нефти составила 10,3 млн тонн. Наибольший объем пришелся на Отдаленную группу месторождений (ОГМ), Вынгапуровский и Вынгаяхинский нефтепромыслы. При этом на ОГМ впервые за время разработки кластера за год добыто более 2 млн тонн. Этому способствовал высокий средний дебит вводимых скважин – около 400 тонн в сутки.

В 2022 году на Отдаленной группе месторождений планируется бурение еще двух кустов скважин, а также запуск установки компримирования и подготовки газа мощностью 270 млн кубометров, предназначенной для утилизации попутного нефтяного газа.

Добыча природного газа в 2021 году составила 5,25 млрд кубометров. Свыше 90% этого объема приходится на Муравленковское месторождение, которое остается для "Ноябрьскнефтегаза" ключевым драйвером развития газодобычи.

"Несмотря на ряд ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой и макроэкономическими параметрами, мы достигли всех запланированных производственных показателей, – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов. – Это говорит о том, что предприятие обладает солидным запасом прочности. Наращивать темпы развития, комплексно осваивать ресурсы и повышать операционную эффективность – наши ключевые задачи на 2022 год".

Напомним, Отдаленная группа месторождений – один из перспективных кластеров "Газпром нефти". Он объединяет активы компании, расположенные в Пуровском и Красноселькупском районах ЯНАО: Равнинное, Холмистое, Южно-Удмуртское, Чатылькинское, Воргенское и Западно-Чатылькинское месторождения. С начала разработки на ОГМ добыто 14,2 млн тонн нефти.