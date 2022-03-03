"Единая Россия" отправит свердловских волонтеров в ДНР и ЛНР

Свердловской отделение партии "Единая Россия" отправит местных волонтеров в ДНР и ЛНР для помощи мирному населению. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе партии.

"Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу еще раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо", - заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, накануне в Донбасс уже направилась первая бригада врачей, а в ближайшие дни партия сформирует еще несколько аналогичных групп, куда войдут депутаты-медики от "ЕР" и другие специалисты. При этом Турчак отметил, что волонтеров не направляют на передовую, а готовят к работе в республиканских больницах. Также, по словам руководителя регионального исполкома реготделения партии Дмитрия Жукова, отряд волонтеров направится в южные регионы России и в Донбасс.

"У нас есть список из 56 волонтеров, которые готовы выехать для работы с беженцами. Из состава депутатского корпуса у нас готов выехать в качестве волонтера-медика Валерий Аверинский. Сейчас мы ожидаем, когда партией будет формироваться вторая группа таких волонтеров для включения туда и наших земляков", - сообщил Жуков.

Помимо этого, в соответствии с новыми задачами будет переформатирована народная программа "Единой России". По словам Турчака, акцент будет сделан на субъектах малого и среднего бизнеса, которому партия окажет всевозможное содействие.

Напомним, что 24 региональных отделения ЕР уже собрали 800 тонн гуманитарной помощи для помощи беженцам и распределили по пунктам временного размещения в Ростовской области. Среди продовольствия продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника, а также игрушки, творческие материалы и книги для детей. Более того, в ближайшие дни на Донбасс прибудет бригада детских специалистов.