Бывшего вице-мэра Челябинска Извекова будут судить за получение взятки

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителю главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову, обвиняемому в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры по УрФО.

Напомним, Извеков обвиняется в получении взятки в крупном размере. Он был задержан 18 февраля 2021 года. По версии следствия, в 2020 г. он получил 450 тыс. руб. от руководителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта стоимостью 3,5 млн руб. на поставку и монтаж систем дистанционного определения температуры человека в помещениях МФЦ города.

Учредителя коммерческой организации обвиняют в даче взятки в крупном размере. Уголовные дела направлены в суд.