03 Марта 2022
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Общество Украина
армия, солдаты, военные (2022) | Фото: arms-expo.ru

Минобороны РФ объявило о режиме тишины для эвакуации мирных жителей с Украины

Минобороны России сообщило, что ВС РФ устраивают режим тишины для эвакуации с Украины граждан через гуманитарные коридоры.

Отмечается, что созданы все условия для безопасной эвакуации мирных жителей.

По данным военного ведомства, в Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве, Харькове и Сумах – назревает. Подчеркивается, что на Украине в целом практически сложилась гуманитарная катастрофа.

Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской, Сумской и Харьковской областям в рамках гуманитарных акций передадут 315 тонн продуктов и лекарств. Как передает РИА Новости, об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, из зоны проведения спецоперации РФ эвакуировала более 142,5 тыс. человек, в том числе 39 661 ребенка.

Между тем, украинские националисты препятствуют эвакуации более шести тысяч граждан Индии, Вьетнама и Китая из Харькова. На пунктах пропуска в Белгородской области стоят 130 автобусов, готовых вывезти индийских студентов и других иностранцев из Харькова и Сум. Группа китайских граждан обстреляна украинскими националистами при попытке самостоятельного перехода на территорию России, двое из них серьезно ранены.

Теги: минобороны, режим тишины, украина



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