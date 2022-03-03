03 Марта 2022
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взлом сайта Облгазеты (2022) | Фото: скриншот www.oblgazeta.ru

Сайт свердловской "Областной газеты" взломан: теперь там цвета украинского флага

В четверг, 3 марта, неизвестные взломали сайт свердловской "Областной газеты".
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В данный момент на главной странице сайта размещено граффити с плачущим глазом в цветах украинского флага. Вместо названия страницы размещена надпись STOP WAR. Ни в один из разделов портала попасть невозможно.

Напомним, ранее редакция "Областной газеты" решила поддержать спецоперацию на Украине, выпустив сегодняшний номер со смысловой опечаткой – "Областная гаZета". В остальном он мало чем отличается от предыдущих, в прочих заголовках "Z" больше нигде не фигурирует.

"Областная газета" является официальным печатным органом правительства Свердловской области. Ее учредителями выступают губернатор и Законодательное собрание региона.

взлом сайта Облгазеты(2022)|Фото: скриншот www.oblgazeta.ru

Теги: Областная газета, взлом, сайт



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