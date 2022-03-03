03 Марта 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
автомат, оружие, боеприпасы (2021) | Фото: wikipedia.org – docmonstereyes

Депутаты заксобрания Прикамья после стрельбы в ПГНИУ предложили увеличить возраст владельцев оружия

Депутаты заксобрания Пермского края внесли в краевой парламент инициативу об изменении федерального законодательства "Об оружии", сообщили Накануне.RU в пресс-службе законодательного собрания Прикамья.

Главные изменения касаются возраста, с которого граждане вправе приобретать отдельные виды оружия.

"Региональный парламент предлагает изменить условия приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны. Такое право предлагается предоставлять гражданам по достижении возраста 30 лет. Исключение составят граждане, прошедшие или проходящие военную службу, в том числе по призыву, а также сотрудники силовых ведомств и органов внутренних дел. Согласно действующей редакции закона лицензию на приобретение охотничьего и огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны сейчас можно получить по достижении возраста 18 лет", - говорится в сообщении.

В случае принятия проекта закона изменения начнут действовать уже с 1 июня 2022 года. Рассмотреть проект постановления о направлении данной инициативы в федеральный парламент планируется на мартовском заседании.

Причиной поправок в федеральный закон стала трагедия в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года, которая унесла жизни студентов.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало.

Теги: стрельба, закон об оружии, 30 лет, возраст, пгниу



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