Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза России

Президент Владимир Путин в четверг, 3 марта, проведет совещание с постоянными членами Совбеза России, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, ожидается, что вступительные слова президент произнесет в открытом формате, передает "Интерфакс".

Кроме того, Путин может высказаться и о жертвах в ходе военной операции на Украине.

Напомним, 21 февраля прошло внеочередное, расширенное заседание Совбеза РФ, в ходе которого обсуждался вопрос признания ДНР И ЛНР. Совещание показывали телеканалы в записи. Члены Совбеза единогласно поддержали признание ЛДНР, после чего Путин выступил с обращением к россиянам. Президент попросил Федеральное собрание поддержать это решение, ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками.