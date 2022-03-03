03 Марта 2022
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Политика В России
Владимир Путин (2022) | Фото: kremlin.ru

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза России

Президент Владимир Путин в четверг, 3 марта, проведет совещание с постоянными членами Совбеза России, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, ожидается, что вступительные слова президент произнесет в открытом формате, передает "Интерфакс".

Кроме того, Путин может высказаться и о жертвах в ходе военной операции на Украине.

Напомним, 21 февраля прошло внеочередное, расширенное заседание Совбеза РФ, в ходе которого обсуждался вопрос признания ДНР И ЛНР. Совещание показывали телеканалы в записи. Члены Совбеза единогласно поддержали признание ЛДНР, после чего Путин выступил с обращением к россиянам. Президент попросил Федеральное собрание поддержать это решение, ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками.

Теги: путин, собвез



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