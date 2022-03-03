03 Марта 2022
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Политика В России
Сергий Алиев, Валентин Катасонов (2022) | Фото: Накануне.RU

Катасонов считает, что запущен процесс деофшоризации российской экономики

Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 года №79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" сдвинул с мертвой точки процесс деофшоризации российской экономики, считает экономист Валентин Катасонов.
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Он отмечает, что в указе фактически идет речь идет об ограничениях по выводу из страны валюты и капиталов. Кроме того, ЦБ РФ издал предписание, запрещающее с 28 февраля профессиональным участникам финансового рынка передавать доходы по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам. То есть вводится мораторий на вывод инвестиционных доходов. Это может стать "ударом санкционного бумеранга".

Другие санкции Запада также могут обернуться для них проблемами и возможностями для России. Например, если Запад будет использовать часть российских резервов для перевода их кредиторам, то Москва должна квалифицировать это как грабеж. В соглашениях о кредитах и займах, которые заключала Москва, есть раздел, посвященный форс-мажорам, освобождающим ее от выполнения своих обязательств на время действия "обстоятельств непреодолимой силы".

Можно ожидать и ответного удара в связи с блокированием валютных резервов РФ. Россия вправе искать способы компенсировать эту громадную потерю. В сложившейся ситуации целесообразно провести полную ревизию иностранных активов в российской экономике, подготовив предложения по национализации, пишет Катасонов на "Фонде стратегической культуры".

Теги: валентин катасонов, санкции, деофшоризация



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